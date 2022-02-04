Batman'da refüje çarpıp karşı şeride geçen otobüsteki 2 kişi yaralandı
AA, İbrahim Torlak - Güncel
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Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
GERCÜŞ, BATMAN (AA) - Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Hasan Sürgit (51) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Batman-Gercüş kara yolunun Arıtma Tesisi mevkisinde refüje çarparak karşı şeride geçti.
Kazada, sürücü Sürgit ile otobüsteki yolculardan Zeynep Akyol (37) yaralandı.
Yaralılar, acil sağlık ekipleri tarafından Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / İbrahim Torlak - Güncel