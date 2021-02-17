Batman'da otomobil ile minibüs çarpıştı; sürücüler yaralı
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Batman'da otomobil ile minibüs çarpıştı; sürücüler yaralı

17.02.2021 15:21 | Son Güncelleme: 17.02.2021 15:24
Batman'da otomobil ile minibüs çarpıştı; sürücüler yaralı

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücüler yaralandı.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücüler yaralandı. 

Kaza, öğle saatlerinde Gercüş ilçesi Ayrancı Geçidi'nde meydana geldi. Yunus Gök (24) yönetimindeki 01 AOF 172 plakalı otomobille karşı yönden gelen ve plakası öğrenilemeyen Halil Elahmed'in (40) kullandığı minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. 


Batman'da otomobil ile minibüs çarpıştı; sürücüler yaralı
Batman'da otomobil ile minibüs çarpıştı; sürücüler yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Remziye ÖNER

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