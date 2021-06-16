Batman'da Lise Öğrencileri "Hayalimdeki Masallara Dokun Projesiyle" Görme Engellilerin Hayallerini Kabartmalı Resimlerle Masal Kitapları Haline...

Batman Ahmedi Hani Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri, Hayalimdeki Masallara Dokun Projesiyle görme engellilerin hayallerini kabartmalı resimlerle masal kitapları haline getirdi.

Batman Ahmedi Hani Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri, Hayalimdeki Masallara Dokun Projesiyle görme engellilerin hayallerini kabartmalı resimlerle masal kitapları haline getirdi.

TÜBİTAK 2021 Yılı Lise Öğrenciler Araştırma Projeleri Yarışmaları kapsamında okulun meslek dersleri öğretmeni Zeynep Aslan'ın danışmanlığını yaptığı ve öğrenci Muhammed Yükselten ve Furkan Acar'ın Türk Dili ve Edebiyatı alanında hazırladığı proje, Türkiye finalinde ikinci oldu.

"Liseli gençler, görme engelli bireyleri ziyaret ederek hayallerindeki masalları dinledi"

Proje kapsamında liseli gençler, görme engelli öğrencilerin eğitim gördüğü okulları ziyaret etti, hayallerindeki masalları dinledi ve bunları not etti. Görme engelli öğrencilerin anlattığı masallar, Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencileri tarafından resmedildi. Resimlerin okullarının masal atölyesinde kabartmalı resim ve masal kitabı haline getirildi.

"Bu masallar, kitaba dönüştürüldü, işaret diline çevrildi"

Masalların sesli betimlemesinin yapıldığını ve işaret diline de çevrildiğini anlatan Aslan, "Görme engelli çocukların kendilerini daha iyi ifade ettiğini, duygusal ve sosyal açıdan geliştiklerini gördük. Projenin tüm illere yayılmasını istiyoruz" dedi. 12'inci sınıf öğrencisi Muhammed Yükselten ve 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu'nun görme engelli öğrencisi Eyyüp Orhan ise, projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi. AA

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Kaynak: Habermetre