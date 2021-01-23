Batman'da köy mezarlığında erkek cesedi bulundu
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Batman'da köy mezarlığında erkek cesedi bulundu

23.01.2021 18:55 | Son Güncelleme: 23.01.2021 18:58
Batman'da köy mezarlığında erkek cesedi bulundu

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Karaoğlak köyündeki mezarlıkta erkek cesedi bulundu.

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Karaoğlak köyündeki mezarlıkta erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine 20 kilometre mesafedeki köyün mezarlığında bölge sakinleri tarafından ceset bulunması üzerine durum yetkililere bildirildi.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

55 yaşlarındaki erkeğe ait olduğu düşünülen ceset, kimlik tespiti ve otopsi için Kozluk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Doyar

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