Batman'da kayan tır yolu ulaşıma kapattı - Haberler
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Batman'da kayan tır yolu ulaşıma kapattı

Batman'da kayan tır yolu ulaşıma kapattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Batman'ın Gercüş ilçesinde Çevreyolu, karlı zeminde kayan tır nedeniyle trafiğe kapandı.

GERCÜŞ, BATMAN (İHA) - Batman'ın Gercüş ilçesinde Çevreyolu, karlı zeminde kayan tır nedeniyle trafiğe kapandı.

Edinilen bilgiye göre, Gercüş Çevreyolu'nda seyreden 72 AAV 401 plakalı tır, kar yağışı ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüje doğru kaydı. Tırın yolun tek şeridini kapatması nedeniyle trafikte aksama yaşandı. Kazada herhangi bir yaralanma olmazken, yol ekiplerin çalışmasıyla tekrar trafiğe açıldı. - BATMAN

Batman'da kayan tır yolu ulaşıma kapattı

Batman'da kayan tır yolu ulaşıma kapattı

Batman'da kayan tır yolu ulaşıma kapattı

Batman'da kayan tır yolu ulaşıma kapattı

Batman'da kayan tır yolu ulaşıma kapattı

Batman'da kayan tır yolu ulaşıma kapattı

Batman'da kayan tır yolu ulaşıma kapattı

Batman'da kayan tır yolu ulaşıma kapattı

Batman'da kayan tır yolu ulaşıma kapattı

Batman'da kayan tır yolu ulaşıma kapattı

Batman'da kayan tır yolu ulaşıma kapattı

Batman'da kayan tır yolu ulaşıma kapattı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Gercüş, Batman, kar, 3. Sayfa, Haber

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