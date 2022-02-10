Batman'da husumetli iki aile arasında barış sağlandı - Haberler
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Batman'da husumetli iki aile arasında barış sağlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Batman'da husumetli iki aile arasında barış sağlandı

Batman'ın Şafak Mahallesi'nde geçen hafta 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga ile iki aile arasında başlayan husumet, iş adamı Esat Ekremoğlu'nun girişimleriyle sonlandı.

BATMAN (İHA) - Batman'ın Şafak Mahallesi'nde geçen hafta 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga ile iki aile arasında başlayan husumet, iş adamı Esat Ekremoğlu'nun girişimleriyle sonlandı.

İş adamı Esat Ekremoğlu'na ait iş merkezinde bir araya gelen Kiniş ve Altay aileleri, aralarındaki husumetin bitmesi için karşılıklı söz verdi. İki ailenin fertleri yapılan barışın ardından birbirlerine sarılarak, dostluk ve barış mesajları verdi.

İki aile arasındaki husumeti bitirdikleri için mutlu olduklarını belirten Esat Ekremoğlu, zorlu süreçte kendilerine yardımcı olup duyarlılık gösteren ailelerin kanaat önderleri Serdar Kiniş ve Kerem Altay nezdinde tüm aile fertlerine teşekkür etti. Ekremoğlu, "Barış sürecinde bizlere yardımcı olup, gerçek bir sağduyu gösteren Serdar Kiniş ve Kerem Altay nezdinde tüm aile fertlerini kutluyorum. Bizler de bu ailelerimize bir nebze de olsun yardımcı olabildiysek ne mutlu bizlere. İnsanlar arasında husumet olduğu zaman uykularımız kaçıyor. Yoğun geçen bir haftanın ardından iki ailemizin duyarlılığı ve sağduyusu ile hep beraber yine barışın kazanmasına vesile olduk. Bütün dünya bir insanın parmağından akacak bir damla kana değmez" dedi. - BATMAN

Batman'da husumetli iki aile arasında barış sağlandı

Batman'da husumetli iki aile arasında barış sağlandı

Batman'da husumetli iki aile arasında barış sağlandı

Batman'da husumetli iki aile arasında barış sağlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

İş Adamı, Batman, Altay, kavga, Yerel, Haberler

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