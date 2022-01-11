Batman'da gözü dönmüş hırsız, gündüz vakti mısır arabasını çaldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Batman'da gözü dönmüş hırsız, gündüz vakti mısır arabasını çaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Batman'da gözü dönmüş hırsız, gündüz vakti mısır arabasını çaldı Batman'da, bir hırsız gündüz vakti vatandaşın ekmek teknesi seyyar mısır arabasını gözler önünde çaldı.

BATMAN (İHA) - Batman'da gözü dönmüş hırsız, gündüz vakti mısır arabasını çaldı

BATMAN - Batman'da, bir hırsız gündüz vakti vatandaşın ekmek teknesi seyyar mısır arabasını gözler önünde çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamarasına yansıdı.

Hırsızlık, Batman Ziya Gökalp Mahallesi 80. Yıl Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsız, gündüz vakti park halinde bulunan seyyar mısır arabasını herkesin gözü önünde çalıp kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık olayı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Abdulaziz Karataş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title