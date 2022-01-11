Batman'da gözü dönmüş hırsız, gündüz vakti mısır arabasını çaldı
Batman'da gözü dönmüş hırsız, gündüz vakti mısır arabasını çaldı Batman'da, bir hırsız gündüz vakti vatandaşın ekmek teknesi seyyar mısır arabasını gözler önünde çaldı.
BATMAN (İHA) - Batman'da gözü dönmüş hırsız, gündüz vakti mısır arabasını çaldı
BATMAN - Batman'da, bir hırsız gündüz vakti vatandaşın ekmek teknesi seyyar mısır arabasını gözler önünde çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamarasına yansıdı.
Hırsızlık, Batman Ziya Gökalp Mahallesi 80. Yıl Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsız, gündüz vakti park halinde bulunan seyyar mısır arabasını herkesin gözü önünde çalıp kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık olayı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
İhlas Haber Ajansı / Abdulaziz Karataş - Son Dakika Haberleri
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