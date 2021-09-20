Batman'da gönüllü öğretmenler 19 köy okulunu boyadı, duvarlarını süsledi - Haberler
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Batman'da gönüllü öğretmenler 19 köy okulunu boyadı, duvarlarını süsledi

AA / Çetin Doyar - Haberler | Güncel
Batman'da gönüllü öğretmenler 19 köy okulunu boyadı, duvarlarını süsledi

Batman'ın Kozluk ilçesinde gönüllü öğretmenler 19 köy okulunu boyadı, duvarlarını resimlerle renklendirdi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde gönüllü öğretmenler 19 köy okulunu boyadı, duvarlarını resimlerle renklendirdi.

Kozluk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde sanatçı Ahmet Güneştekin ve bir boya firmasının desteğiyle köy okullarında bakım yapılması için çalışma yürütüldü.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde proje koordinatörü Murat Işık öncülüğünde başlatılan, "Köy okullarımızı renklendiriyoruz" kampanyasına gönüllü olarak destek veren öğretmenler 19 köy okulunda bakım yaptı, okul duvarlarını boyadı, duvarları resimlerle renklendirdi.

Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Nezir Sevim de katıldı.

Proje koordinatörü Işık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde uzaktan eğitim döneminde gönüllü ekiple köy okullarının duvarlarını renklendirerek, okulların daha temiz ve renkli görünmesini sağladıklarını söyledi.

Duvarlara çizilen resim ve figürlerin öğrencilerin hayal gücünü geliştirdiğini, meraklarını daha da arttırdığını dile getiren Işık, "Bu dönem gönüllü ekibimizle 19 köy okulumuzu renklendirdik." dedi.

Batman'da gönüllü öğretmenler 19 köy okulunu boyadı, duvarlarını süsledi

Batman'da gönüllü öğretmenler 19 köy okulunu boyadı, duvarlarını süsledi

Batman'da gönüllü öğretmenler 19 köy okulunu boyadı, duvarlarını süsledi

Batman'da gönüllü öğretmenler 19 köy okulunu boyadı, duvarlarını süsledi

AA / Çetin Doyar - Son Dakika Haberleri
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