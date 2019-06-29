Batman'da futbol turnuvası

Sason ilçesinin Yücebağ beldesinde 12 köyün katıldığı "Birlik ve Kardeşlik Futbol Turnuvası" düzenlendi.

Yücebağ beldesinde 2 ay önce başlayan turnuvada oynanan karşılaşmalar sonucunda Yücebağ Gençlik Spor ile Diyarbakır Kulp ilçesine bağlı Tuzla köyü futbol takımı finale kaldı.

Yücebağ Belediyesi halı sahasında oynanan final maçında, Yücebağ Gençlik Spor turnuvanın şampiyonu oldu.

Final maçı sonrasında yapılan ödül töreninde şampiyon takımı futbolcularına birer yarım altın, ikinci gelen takımının futbolcularına da birer çeyrek altın verildi.

Yücebağ Belediye Başkanı Abdullah Bil, birlik ve kardeşliğin pekişmesi için böyle bir organizasyon yaptıklarını söyledi.

Bil, şöyle dedi:

"Gençler arasında birlik ve kardeşliğin pekişmesi için böyle bir turnuva düzenledik. Böyle etkinliklerimiz devam edecek. Gençleri desteklemeye devam edeceğim. Bu destek sadece futbolla sınırlı kalmayacak gençlerimize sahip çıkacağız."

Kaynak: AA