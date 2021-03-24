Batman'da fırtına; minare yıkıldı
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Batman'da fırtına; minare yıkıldı

24.03.2021 10:34 | Son Güncelleme: 24.03.2021 10:49

BATMAN'ın Sason ilçesinde gece fırtına etkili olurken, Yolüstü köyündeki caminin minaresi yıkıldı.

BATMAN'ın Sason ilçesinde gece fırtına etkili olurken, Yolüstü köyündeki caminin minaresi yıkıldı. 

Sason'da gece saatlerinde etkili olan yağış ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Yolüstü köyündeki caminin minaresi, şiddetli rüzgarda yıkılırken, çatıda da hasar oluştu. Köyde can kaybı ya da yaralananın olmadığını söyleyen cami imamı Çetin Karakaya, "Maalesef gece fırtınadan dolayı minaremiz yıkıldı. Hamdolsun, sadece maddi hasarla atlattık. Hiçbir vatandaşımızın etkilenmemesi sevindirici" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ


Batman'da fırtına; minare yıkıldı
Batman'da fırtına; minare yıkıldı
Batman'da fırtına; minare yıkıldı
Batman'da fırtına; minare yıkıldı
Batman'da fırtına; minare yıkıldı
Batman'da fırtına; minare yıkıldı
Batman'da fırtına; minare yıkıldı
Batman'da fırtına; minare yıkıldı
Batman'da fırtına; minare yıkıldı
Batman'da fırtına; minare yıkıldı
Batman'da fırtına; minare yıkıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sayım ÖZMEN

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