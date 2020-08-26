Genç kız, tartıştığı kadın tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü
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Genç kız, tartıştığı kadın tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü

Batman'da, 18 yaşındaki Mizgin Toparlı, tartıştığı şizofren hastası kadın tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Genç kızın babasını da yaralayan kadın, emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

Genç kız, tartıştığı kadın tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü
26.08.2020 23:07 | Son Güncelleme: 27.08.2020 00:07

Batman'ın Sason ilçesinde genç bir kız, tartıştığı ve şizofren olduğu öğrenilen bir kadın tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü.

GENÇ KIZIN BABASINI DA YAĞINDAN YARALADI

Yaylatepe Mahallesi'nde şizofren hastası Nazmiye K. (30) aynı mahallede tartıştığı 18 yaşındaki Mizgin Toparlı'yı boğazından bıçakladı. Toparlı olay yerinde hayatını kaybederken, olayda genç kızın babası da ayağından yaralandı.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından Nazmiye K. bölgeye gelen emniyet ekiplerince gözaltına alınırken, 2 çocuk annesi Nazmiye K.'nin 2 yıl önce eşinden boşandığı öğrenildi.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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