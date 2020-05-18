Batman'da bir köy karantinaya alındı
Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Yeniçağlar köyü korona virüs nedeniyle karantinaya alındı.
18.05.2020 10:07 | Son Güncelleme: 18.05.2020 10:07
Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Yeniçağlar köyü korona virüs nedeniyle karantinaya alındı.
Kozluk Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi, vatandaşların bu salgından korunması için Yeniçağlar köyünün karantinaya alınmasının kararlaştırıldığı belirtildi. Giriş ve çıkışların yasaklandığı köyde başta sağlık ile güvenlik önlemleri olmak üzere bütün tedbirlerin alındığı kaydedildi. - BATMAN
Kaynak: İHA