Batman'da beton çöp kutusuna sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Batman'da beton çöp kutusuna sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Batman'da beton çöp kutusuna sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Batman kent merkezinde parkın içinde bulunan beton dökümü çöp kutusuna sıkışan 6 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kurtarıldı.

Batman kent merkezinde parkın içinde bulunan beton dökümü çöp kutusuna sıkışan 6 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kurtarıldı.

Seyitler Mahallesi Şerzan Kurt Parkında meydana gelen olayda 6 yaşındaki A.K. isimli çocuk, arkadaşlarıyla oyun oynarken saklandığı beton çöp kutusuna sıkıştı. Çevrede bulunan vatandaşların fark etmesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen Batman Belediyesine ait itfaiye ekipleri, 1 saat süren hummalı çalışmanın ardından beton çöp kutusuna sıkışan çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı. - BATMAN

Batman'da beton çöp kutusuna sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Batman'da beton çöp kutusuna sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Batman'da beton çöp kutusuna sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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