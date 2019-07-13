Batman'da, 300 yetim ve öksüz öğrenciye bisiklet

Batman'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca hayata geçirilen "Başarı Ödüllendirilir" projesi kapsamında yetim ve öksüz 300 öğrenciye bisiklet verildi.

Güneykent Aile Destek Merkezi Bahçesi'ndeki törende, karne döneminde taktir ve teşekkür belgesi alan 300 öğrenciye bisiklet hediye edildi.

Vali Hulusi Şahin, törende, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının Batman'da önemli hizmetlerde bulunduğunu belirtti.

Vakıf görevlilerinin bu hizmetlerini yerine getirmek için özveriyle çalıştıklarını ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Çocuklarımız teşekkür ve takdir belgesi aldılar, sadece bu mu, hayır. Çocuklarımız aynı zamanda ailelerinin göz bebeği, okullarının ve sınıflarının her bakımdan kıymetli çocukları, sınıflarında örnek çocuklar. Dolayısıyla onların bu örnek oluşlarından dolayı birer bisiklet vereceğiz."

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Beşir Arslan ise kurum olarak Batman'da yaptıkları hizmetlere değinerek, "Bu proje kapsamında başarılı çocuklarımıza ve ailelerine yalnız olmadıklarını, devletimizin ve vakfımızın her zaman yanlarında olduklarını göstermek istedik." dedi.

Öğrencilerden Asiye Erin, daha önce hiç bisikletinin olmadığını, kendisine verilen hediyeden dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Beritan Solmaz ise okul döneminde çok çalışıp taktir belgesi almanın karşılığında bisiklet almaya hak kazandığını belirterek, yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA