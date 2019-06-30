Batman'da 12 yaşındaki çocuk girdiği çayda boğuldu

Batman'ın Sason ilçesinde serinlemek için çaya giren 12 yaşındaki çocuk, akıntıya kapılarak boğuldu.

Olay, Sason ilçesine bağlı Yolüstü köyü mevkiinde meydana geldi. 12 yaşındaki Hasan Ayaz arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için Sason Çayı'na girdi. Bir anda dengesini kaybedip suya düşen Ayaz, akıntıya kapıldı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen çevredeki vatandaşlar, Ayaz'ın cansız bedenini sudan çıkardı. Ayaz'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İHA