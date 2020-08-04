Batman'da 11 ev karantinaya alındı Kozluk ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 11 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Kozluk ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 11 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Bekirhan beldesi, İslambey, Tepecik ve Kavaklı mahalleleri ile Arıkaya, Konaklı, Samanyolu, Koçaklar, köylerindeki 11 hanenin karantinaya alındığı belirtildi.

Söz konusu adreslere giriş ve çıkışın yasaklandığı ifade edilen açıklamada, başta güvenlik ve sağlık olmak üzere bütün önlemlerin sağlandığı kaydedildi.

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Kaynak: AA