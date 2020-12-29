Batman Belediyesinden şehit yakını çocuklara bisiklet

Batman Belediyesi tarafından şehit yakını 10 çocuğa bisiklet hediye edildi.

Batman Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğünden düzenlenen törene Belediye Başkan Yardımcısı Ali Osman Bilgili ve şehit yakınları katıldı.

Bilgili, törende yaptığı konuşmada, Batman Belediyesi olarak her alanda olduğu gibi sosyal yardımlar konusunda da vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını söyledi.

Belediyeye başvurusu olmadığı halde şehit yakını ve öğrenci 10 çocuğa bisiklet hediye ettiklerini ifade eden Bilgili, "Şehit yakınları başımızın tacıdır." dedi.

Şehit yakınları dışında Petrolkent Gençlik Merkezinde gönüllü olarak görev yapan 3 genç ve bisikleti çalınan 65 yaşındaki Şevket Akburak'a da bisiklet hediye ettiklerini belirten Bilgili, "Güle güle kullanmalarını diliyorum." diye konuştu.

Daha sonra bisikletler hediye edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak