Batıgöz'den Dünya Kadınlar Günü'ne özel fidan bağışı

Batıgöz Sağlık Grubu, 8 Mart Dünya Kadınlar günü için kadın çalışanları adına birer fidan bağışında bulundu. Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Mehmet Söyler, "Gelecek kuşaklara daha güzel bir dünya bırakmak üzere yapılan bu katkıya vesile olduğu için tüm kadın çalışanlarımıza teşekkür ederiz" dedi.

Kadınların sorunları çözülmeden toplumun sorunlarının çözülemeceğini belirten Batıgöz Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Mehmet Söyler, "Kadın haklarının savunulması, korunması ve geliştirilmesi, öncelikle kadının yaşam hakkının güvence altına alınması, kadına yönelik her türlü şiddetin ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması ile mümkündür. Kadının öneminin ve değerinin farkında olanlar için, 8 Mart tarihi kadın sorunlarının ve bu sorunlara yönelik çözüm metotlarının ortaya konulabileceği çok önemli bir gündür. Bilinmelidir ki kadınlarımızın sorunu çözülmeden, toplumun sorunları çözülemez ve sağlıklı kuşakların yetişmesi sağlanamaz" diye konuştu.

Op. Dr. Söyler, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü için kadın çalışanlarımız adına Ege Orman Vakfı'na fidan bağışında bulunduk. Gelecek kuşaklara daha güzel bir dünya bırakmak üzere yapılan bu katkıya vesile olduğu için tüm kadın çalışanlarımıza teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı