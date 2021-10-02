Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı gösteri - Haberler
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Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı gösteri

AA / Hisham K. K. Abu Shaqra - Haberler | Güncel

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kenti yakınındaki Yatta beldesinde toplanan bir grup Filistinli ve onlara destek veren yabancı aktivistler, bölgedeki Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik ihlalleri ve İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme...

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kenti yakınındaki Yatta beldesinde toplanan bir grup Filistinli ve onlara destek veren yabancı aktivistler, bölgedeki Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik ihlalleri ve İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetlerini protesto etmek için gösteri düzenledi. Bölgeye gelen İsrail güçleri, yolu kapatarak yürüyüşe geçen protestocuların ilerlemesine engel oldu.

Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı gösteri

Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı gösteri

Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı gösteri

Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı gösteri
AA / Hisham K. K. Abu Shaqra - Son Dakika Haberleri
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Haber: Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı gösteri - Haberler
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