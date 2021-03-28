BATI JAVA - Sokak köpekleri için evini barınağa çevirdi

Endonezya'nın Batı Java bölgesinde yaşayan 41 yaşındaki Hesti Sutrisno, sokak köpekleri için evini barınağa çevirdi.

Endonezya'nın Batı Java bölgesinde yaşayan 41 yaşındaki Hesti Sutrisno, sokak köpekleri için evini barınağa çevirdi.

Evini köpek barınağına dönüştüren 41 yaşındaki Hesti Sutrisno, önceden köpeklerden çok korktuğunu ve onları beslemeye asla cesaret edemediğini söyledi. Ancak, 2015 yılında bir köpeğin yemek için bir yığın çöpü karıştırdığını görünce tüm korkusunun ortadan kalktığını söyledi.

Hesti, köpeğin sokakta başıboş kaldığını görünce kendini kötü hissettiğini, onu eve götürmeye ve onunla ilgilenmeye karar verdiğini söyledi.

Hesti, köpeklere olan sevgisinin zamanla artmaya devam ettiğini ve evinde daha fazla sokak köpeği ağırlamaya başladığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Anton Raharjo