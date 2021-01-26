Batı Avrupa kültüründe "Türk Saplantısı"

Batı Avrupa kültüründe "Türk" algısına ilişkin incelemelere yer verilen Giovanni Ricci imzalı "Türk Saplantısı" adlı çalışmada, konu 15 ve 18. yüzyıllar arasında yaşanan olaylar üzerinden ele alınıyor.

Kemal Atakay'ın İtalyanca aslından Türkçeye kazandırdığı, Selenge Yayınları'ndan çıkan kitapta "Türkler" sözünün bugünkünden farklı olarak sadece Osmanlı padişahının tebaasını değil, neredeyse bütün Müslümanları kapsayan daha geniş anlamda kullanıldığı bilgisi okurla paylaşılıyor.

Eserde çeşitli Avrupa dillerindeki "Türkleşmek" deyiminin aslında Müslüman olmak yani İslam dinine geçmek anlamına gelmesi, "Türkler" olarak da daha çok Osmanlı Türklerinin anlaşılması konusunda çeşitli ipuçları sunuluyor.

İtalyan Rönesansı'nın entelektüellerinden Niccolo Machiavelli'nin 1521'de aylak takımının kahvelerde, 'Gelmek üzere olan Türk'ten, 'Bu dönemde Haçlı Seferi düzenlemenin yerinde olup olmayacağı'ndan ve 'Benzeri saçmalıklar'dan söz ederek vakit geçirdiklerine ilişkin değerlendirmelerine de yer verilen kitapta, Giovanni Ricci'nin tespit ettiği bu saplantı 15 ve 18. yüzyıllar arasında yaşananlar aracılığıyla anlatılıyor.

Hristiyan Avrupa'nın Türk-Müslüman dünyasından gelerek Balkanların ve Akdeniz'in sınır bölgelerinde, büyük başkentlerde veya herhangi bir şehirde yaşayan gerçek kişilere bakışının anlatıldığı eserde, Müslüman dünyaya karşı Batılı halkın duygu ve düşüncelerini de inceleniyor.

İstanbul'dan Viyana'ya, Buda'dan Arnavutluk'a, Mora'dan İtalyan şehirlerine, Trablusgarp'tan Cezayir'e geniş bir coğrafyada gerçekleşen kültürel etkileşimleri ele alan çalışmaya, www.kitapyurdu.com adresinden ulaşılabiliyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani