Batı Akdeniz'in başkanları bölgesel işbirliğini konuştu
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Batı Akdeniz'in başkanları bölgesel işbirliğini konuştu

Batı Akdeniz'in başkanları bölgesel işbirliğini konuştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya ve Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nu makamında ağırladı.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya ve Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nu makamında ağırladı. Ziyarette bölgesel işbirliği konuşuldu.

Mutlu Ulutaş konu ile ilgili yaptığı konuşmada Kaş'ta devam eden ve planlanan projeler hakkında bilgi verdi. Kaş'ın Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu ve sezon öncesi tüm hazırlıklarının tamamladıklarını hatırlatan Başkan Ulutaş, pandemi sebebiyle zor geçen bir yılın ardından yeni sezona umutla baktıklarını söyledi. Ulutaş, "İlçeler arasında hem sektör hem de ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için gayret edeceğiz. Pandemi sürecinde hizmet vermekte yaşanan zorluklara rağmen mazeret üretmeden yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Okan Kocakaya, "Demre ve Kaş olarak, bizim ortak değerimiz çok fazla. İlçelerimizin tanıtımını hep birlikte yapacağız. Hizmetlerimizi ortak akıl ile sürdüreceğiz" diye konuştu.

Görüşme sonunda, Kocakaya ve Köleoğlu, Ulutaş'a hediye takdim etti. - ANTALYA

Batı Akdeniz'in başkanları bölgesel işbirliğini konuştu
Batı Akdeniz'in başkanları bölgesel işbirliğini konuştu
Batı Akdeniz'in başkanları bölgesel işbirliğini konuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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