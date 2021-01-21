Bataklıkta 26 saat mahsur kaldı, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı

İzmir Karaburun'da, evinden yürüyüş yapmak için ayrılan bir kişi bataklık olan bölgede mahsur kaldı.

İzmir Karaburun'da, evinden yürüyüş yapmak için ayrılan bir kişi bataklık olan bölgede mahsur kaldı. Kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Hasan Bakırcı, kaybolmasından 26 saat sonra ekipler tarafından beline kadar bataklığa saplanmış halde bulundu.

Edinilen bilgilere göre Hasan Bakırcı (58), dün öğleden sonra Karaburun ilçesi Küçükbahçe Mahallesi'ndeki evinden yürüyüş yapmak için ayrıldı. Yanına cep telefonunu almayan Bakırcı yürüyüş yaptığı sırada bataklık olan bölgede mahsur kaldı. Beline kadar çamura saplandığı bataklık alandan kendi imkanları ile çıkmayı başaramayan Bakırcı, geceyi mahsur kaldığı bataklıkta geçirdi. Bakırcı'dan haber alamayan yakınları jandarma ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 4 asayiş timi bölgeye sevk edildi. Ekiplerin saatler süren çalışmaları sonucu Bakırcı'nın bataklık bölgede mahsur kaldığı tespit edildi. Jandarma ekipleri, yaptıkları çalışmalar ile Bakırcı'yı mahsur kaldığı bataklıktan çıkardı. Arama çalışmalarını takip eden Hasan Bakırcı'nın yakınları 26 saat sonra Bakırcı'nın bulunmasıyla rahat bir nefes aldı. Yakınları, Bakırcı'ya sarılıp jandarma ekiplerine teşekkür etti. Kronik rahatsızlığı olduğu öğrenilen Bakırcı, ilk müdahalenin ardından, olay yerine gelen ambulansla sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı