Başvurular başladı: Dans pisti eve taşınıyor Dünyanın en prestijli breakdans (breaking) yarışmalarından biri olarak gösterilen Red Bull BC One bu yıla özel online bir yarışma düzenliyor.

Dünyanın en prestijli breakdans (breaking) yarışmalarından biri olarak gösterilen Red Bull BC One bu yıla özel online bir yarışma düzenliyor. Tek kişilik performansların gösterileceği videolar ile katılım sağlanacak yarışma için başvuruların bugün başladığı duyuruldu.

Her yıl dünyanın en iyi B-Boy ve B-Girl'lerini belirlemek için düzenlenen ve küresel anlamda en prestijli breakdans yarışması olarak bilinen Red Bull BC One dans pistini bu yıl online mecraya taşıdı. Bugün itibariyle online olarak tek kişilik performanslarını gösteren videolarla başvurularını redbullbcone.com adresi üzerinden yapacak katılımcılar, deneyimli bir jürinin elemesinden geçirilecek ve finale kalmak için rakipleriyle online bir mücadele verecek. Dünya çapında en başarılı olan 1 B-Boy ve 1 B-Girl ise 2021 yılında gerçekleşecek Red Bull BC One Dünya Finali'nde yarışma hakkı elde edecek.

FİNALİSTLER DENEYİMLİ JÜRİNİN OYLARI İLE BELİRLENECEK

Dünya çapında en iyi performans gösteren videoları gönderen 128 B-Boy ve B-Girl 7 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak. En iyileri ise daha önce Red Bull BC One dünya finallerinde yarışmış olan B-Boy Bootuz, B-Girl AT ve B-Boy Lilou'nun oyları belirleyecek. Yarışmada seçilen bir B-Boy ve bir B-Girl ise 2021 yılında gerçekleşecek Red Bull BC One Dünya Finali'nde yarışma şansına sahip olacak.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Yeteneklerini kitlelere göstermek isteyen herkes için dünyanın her noktasından erişilebilir hale gelen Red Bull BC One E-Battle, 7 Ağustos- 31 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek. Katılmak için reşit olmanın yeterli olduğu yarışmaya başvurmak için bu adımlar izlenebilir:

"www.redbullbcone.com adresine gidin. Red Bull BC One E-Battle portalına girin. Yarışmacı profilinizi oluşturun. Bir şarkı seçin ve onu indirin. Videonuzu kaydedin. Videonuzu portala yükleyin ve başvurunuzu tamamlayın."

Kaynak: DHA