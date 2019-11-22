Başsavcı Yapar, Milas'ta görevine başladı

22.11.2019 17:44 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:49

Mazeret Kararnamesi, Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi'nce yayınlanmasının ardından Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Hayrullah Yapar ilçemizdeki görevine başladı.



Geçtiğimiz günlerde HSK'nın resmi sitesi üzerinden yayınlanan kararnameye göre 256 Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcısı ile 51 İdari Yargı Hakim ve Savcısının yeri değişmiş, Milas Cumhuriyet Başsavcısı Adem Efe, Mersin Cumhuriyet Savcılığına, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Hayrullah Yapar ise Milas Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanmıştı.



Yapılan atamanın ardından Milas Adliyesi'ndeki görevine başlayan Başsavcı Yapar'ı Milas'ta görev yapan gazeteciler makamında ziyaret ederek görevinde başarılar dilediler.



Gazetecilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Başsavcı Yapar, Milas'ı tanımaya çalıştığını belirterek, "ilk tespitlerime göre gerçekten doğası ve tarihi ile Milas güzel bir yer. Suç işlenme oranına baktığımızda da genellikle ön plana göçmen ve tarihi eser kaçakçılığı çıkıyor. Son görev yerim İstanbul



Anadolu Cumhuriyet Savcılığı idi. Tabi İstanbul gibi dünya başkentleri arasında yer alan şehir ile Milas'ı hiçbir zaman kıyaslayamayız. Belirli bir iş yoğunluğu var. İnşallah güzel çalışmalarımız olacak" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA