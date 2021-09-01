BAŞSAVCI YAĞCI: ORMANLARI YAKAN HERKES ADALET ÖNÜNDE HESAP VERECEK
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BAŞSAVCI YAĞCI: ORMANLARI YAKAN HERKES ADALET ÖNÜNDE HESAP VERECEK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

2022 adli yıl açılışı, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı.

2022 adli yıl açılışı, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı. Törende konuşan Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, ister kasten olsun, ister tedbirsizlikle olsun, ormanları yakan herkesin adalet önünde hesap vereceğini söyledi.

Muğla Cumhuriyet Meydanı'nda hakimler, savcılar ile avukatların katılımı ile adli yıl açılış töreni gerçekleştirildi. Törende, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı ve Baro Başkanı Cumhur Uzun, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Başsavcı Yağcı, orman yangınlarına dikkat çekti.

Yağcı, yeni bir adli yılın başlangıcının heyecanı içinde olduklarını belirtip, "Esasen kesintisiz sürdürülen yargı hizmeti adli tatil boyunca sadece acil olmayan işlerine biraz ara verdi. Acil yargı hizmetlerimiz 7 gün 24 saat sürüyor. Bitmeyen pandemi ve ciğerlerimizi yakan orman yangınları keyfimizi kaçırsa da hayat devam ediyor. Yangınlara ilişkin soruşturmaları da çok yönlü olarak ve titizlikle yürütüyoruz. İster kasten olsun ister tedbirsizlikle ormanları yakan herkes adalet önünde hesap verecektir" dedi.

BAŞSAVCI YAĞCI: ORMANLARI YAKAN HERKES ADALET ÖNÜNDE HESAP VERECEK
BAŞSAVCI YAĞCI: ORMANLARI YAKAN HERKES ADALET ÖNÜNDE HESAP VERECEK
BAŞSAVCI YAĞCI: ORMANLARI YAKAN HERKES ADALET ÖNÜNDE HESAP VERECEK
BAŞSAVCI YAĞCI: ORMANLARI YAKAN HERKES ADALET ÖNÜNDE HESAP VERECEK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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