Başsağlığı nasıl yazılır? TDK'ya göre başsağlığı mı, baş sağlığı mı? Başsağlığı ne demek? Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "başsağlığı". Peki, baş sağlığı nasıl yazılır? TDK'ya göre başsağlığı mı, baş sağlığı mı yazılır?

Başsağlığı kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, başsağlığı TDK'ya göre nasıl yazılır? Baş sağlığı nasıl yazılır? Baş sağlığı mı, baş sağlığı mi? TDK'ya göre başsağlığı kelimesinin doğru yazılışı haberimizde. TDK'YA GÖRE BAŞSAĞLIĞI NASIL YAZILIR? Baş sağlığı: Yanlış Başsağlığı: Doğru BAŞSAĞLIĞI İLE ÖRNEK CÜMLELER başsağlığı: isim, mecaz, (ba'şsağlığı) Ölen bir kimsenin yakınlarına ilgi ve yakınlık gösterme.