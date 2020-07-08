Başsağlığı nasıl yazılır? TDK'ya göre başsağlığı mı, baş sağlığı mı? Başsağlığı ne demek?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başsağlığı nasıl yazılır? TDK'ya göre başsağlığı mı, baş sağlığı mı? Başsağlığı ne demek?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "başsağlığı". Peki, baş sağlığı nasıl yazılır? TDK'ya göre başsağlığı mı, baş sağlığı mı yazılır?

Başsağlığı nasıl yazılır? TDK'ya göre başsağlığı mı, baş sağlığı mı? Başsağlığı ne demek?
08.07.2020 10:59 | Son Güncelleme: 08.07.2020 11:24

Başsağlığı kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, başsağlığı TDK'ya göre nasıl yazılır? Baş sağlığı nasıl yazılır? Baş sağlığı mı, baş sağlığı mi? TDK'ya göre başsağlığı kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

TDK'YA GÖRE BAŞSAĞLIĞI NASIL YAZILIR?

Baş sağlığı: Yanlış

Başsağlığı: Doğru

BAŞSAĞLIĞI İLE ÖRNEK CÜMLELER

başsağlığı: isim, mecaz, (ba'şsağlığı)

Ölen bir kimsenin yakınlarına ilgi ve yakınlık gösterme.

İlgili Haberler

Çevrim içi nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla çevrim içi mi, çevrimiçi mi? Çevrim içi ne demek?
Çevrim içi nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla çevrim içi mi, çevrimiçi mi? Çevrim içi ne demek?
Hafta sonu nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla hafta sonu mi, haftasonu mi? Hafta sonu ne demek?
Hafta sonu nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla hafta sonu mi, haftasonu mi? Hafta sonu ne demek?
Öteberi nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla öteberi mi, öte beri mi? Öteberi ne demek?
Öteberi nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla öteberi mi, öte beri mi? Öteberi ne demek?
Başöğretmen nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla başöğretmen mi, baş öğretmen mi? Başöğretmen ne demek?
Başöğretmen nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla başöğretmen mi, baş öğretmen mi? Başöğretmen ne demek?
Yurt içi nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla yurt içi mi, yurtiçi mi? Yurt içi ne demek?
Yurt içi nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla yurt içi mi, yurtiçi mi? Yurt içi ne demek?
Başüstüne nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla başüstüne mi, baş üstüne mi? başüstüne ne demek?
Başüstüne nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla başüstüne mi, baş üstüne mi? başüstüne ne demek?
Baş tacı nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla baş tacı mı, baş üstüne mı? Baş tacı ne demek?
Baş tacı nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla baş tacı mı, baş üstüne mı? Baş tacı ne demek?
Yılbaşı nasıl yazılır? TDK'ya göre yılbaşı mı, Yıl başı mı? Yılbaşı ne demek?
Yılbaşı nasıl yazılır? TDK'ya göre yılbaşı mı, Yıl başı mı? Yılbaşı ne demek?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bir zamanların zam şampiyonu olan soğanın fiyatı bir liraya kadar geriledi Ekonomi
Bir zamanların zam şampiyonu olan soğanın fiyatı bir liraya kadar geriledi
Uzmanlardan intihara sürükleyen Mavi Bebek için uyarı: Çocuklar oyunun kölesi oluyor Güncel
Uzmanlardan intihara sürükleyen Mavi Bebek için uyarı: Çocuklar oyunun kölesi oluyor
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu Ekonomi
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
Boşanmak isteyen kadının hayatı kabusa döndü: Tehdit mesajları alıyorum, ölmek istemiyorum 3. Sayfa
Boşanmak isteyen kadının hayatı kabusa döndü: Tehdit mesajları alıyorum, ölmek istemiyorum
G.Saray'dan ayrıldıktan sonra Fransa'ya dönmesi beklenen Onyekuru Nijerya'ya gitti Spor
G.Saray'dan ayrıldıktan sonra Fransa'ya dönmesi beklenen Onyekuru Nijerya'ya gitti
15 yaşındaki genç, 'Neden kadınlara bakıyorsunuz?' diye uyaran yaşlı adamı iterek ölümüne neden oldu 3. Sayfa
15 yaşındaki genç, "Neden kadınlara bakıyorsunuz?" diye uyaran yaşlı adamı iterek ölümüne neden oldu
Yüzlerce tatilciye 'helal otel' şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı
Sahibi 1,5 tonluk kurbanlık boğayı ikinci el araç fiyatına satışa çıkardı
Sahibi 1,5 tonluk kurbanlık boğayı ikinci el araç fiyatına satışa çıkardı
Son Dakika: BDDK'dan banka müşterilerine krediler konusunda kolaylık çağrısı
Son Dakika: BDDK'dan banka müşterilerine krediler konusunda kolaylık çağrısı
Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki
Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! 5 ilçe alarm veriyor
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! 5 ilçe alarm veriyor
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden koronavirüs sözleri: Salgın hızlanıyor
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden koronavirüs sözleri: Salgın hızlanıyor
Milli paraşütçü, iki şehir arasında paraşütle yolculuk yaparak rekor kırdı
Milli paraşütçü, iki şehir arasında paraşütle yolculuk yaparak rekor kırdı
Van Gölü'ndeki tekne faciası ile ilgili muhtar, olayı eşinden öğrendiğini söyledi
Van Gölü'ndeki tekne faciası ile ilgili muhtar, olayı eşinden öğrendiğini söyledi
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için teknik direktör isyanı: Mart ayında bir hocayla anlaşmaması skandal
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için teknik direktör isyanı: Mart ayında bir hocayla anlaşmaması skandal
Haziran ayı nakdi ücret desteği ödemeleri bugün başlıyor
Haziran ayı nakdi ücret desteği ödemeleri bugün başlıyor
İbrahim Tatlıses, kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya ile aşk iddiaları hakkında ilk kez bu kadar net konuştu
İbrahim Tatlıses, kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya ile aşk iddiaları hakkında ilk kez bu kadar net konuştu
Kovid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Tekin: Koronavirüs ter yoluyla bulaşmaz
Kovid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Tekin: Koronavirüs ter yoluyla bulaşmaz
Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü, kurudu kaldı
Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü, kurudu kaldı
Koronavirüs vakalarının arttığı Konya'da 2 ev için karantina uygulaması başlatıldı
Koronavirüs vakalarının arttığı Konya'da 2 ev için karantina uygulaması başlatıldı
Nilperi Şahinkaya'nın bikinili pozları büyük beğeni topladı
Nilperi Şahinkaya'nın bikinili pozları büyük beğeni topladı
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı: ABD'de bir kişinin ölümüne sebep olan 'beyin yiyen amip' Türkiye'de de var
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı: ABD'de bir kişinin ölümüne sebep olan "beyin yiyen amip" Türkiye'de de var
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
Arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldüren zanlı, cinayeti işledikten sonra sahilde uyudu
Arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldüren zanlı, cinayeti işledikten sonra sahilde uyudu
İstanbul'da bugün aralıklarla gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
İstanbul'da bugün aralıklarla gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu
3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Erol Katırcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ali Sunal Cem Yılmaz Ebru Gündeş Çağla Şıkel
Spor Cüneyt Çakır Ali Palabıyık Henry Onyekuru Hamza Hamzaoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Su Çocuk İzmir Başakşehir
Şu an buradasınız: Başsağlığı nasıl yazılır? TDK'ya göre başsağlığı mı, baş sağlığı mı? Başsağlığı ne demek? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.7.2020 11:37:59. #1.15#
title