Başrol oyuncuları Bergen filminin okuma provasına başladılar!

Yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay'ın, yaratıcı yapımcılığını ve yapımcılığını Mine Şengöz'ün yaptığı, senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz'un yazdığı, müziklerini ise usta sanatçı Mazlum Çimen'in üstleneceği filmin okuma provalarından ilk fotoğraflar paylaşıldı.

Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran'ın başrolleri paylaşacağı filmde, ayrıca Ali Seçkiner Alıcı, Nergis Öztürk, Şebnem Sönmez, Ahmet Kayakesen, Nurcan Eren, Suzan Kardeş ve Arif Pişkin gibi ünlü oyuncular yer alacak. Okuma provalarına dair paylaşılan ilk fotoğraflar şimdiden büyük merak uyandırdı.

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