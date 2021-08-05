Basri Tokgöz'den Model Candice Swanepoel'e teklif hazırlığı

Genç iş insanı Basri Tokgöz tarafından Güney Afrikalı model Candice Swanepoel'e aşk parfümlerinin marka yüzü olma teklifi götüreceklerini açıkladı.

Basri Tokgöz, Candice Swanepoel ile henüz anlaşmaya varmadıklarını; ancak, ünlü modele teklif götürme konusu üzerinde ciddiyetle düşündüklerini söyledi. Global çapta bir açılım gerçekleştirmek istediklerini ifade eden Basri Tokgöz, "Ülke çapında yapmış olduğumuz yenilikler ve atılımlarla kalmak istemiyoruz. Aşk parfümümüz yurt dışında da çok talep gören bir ürün oldu. Marka bilinirliğini artırmak adına Güney Afrikalı model Candice Swanepoel'e marka yüzü olma teklifini götüreceğiz. Prensipte anlaşma sağlanırsa en kısa zamanda sözleşme imzalayacak ve tanıtımlara başlayacağız. Ama ünlü modelle anlaşma gerçekleşmezse yedek planımız da hazır." Dedi.

Ekonomik anlamda yapmış olduğu isabetli tespitler neticesinde küçük yatırımcıya da güzel paralar kazandıran Basri Tokgöz, aynı zamanda yayınlamış olduğu kısa filmle de fenomen olmayı başarmıştır. Pandemi sırasında e-ticaret ve sosyal medya platformlarını etkili kullanmanın meyvelerini halen yemeye devam eden Basri Tokgöz, şimdi de dünyaya açılma kararı almış. Bu açılımı desteklemek için ünlü isimlere marka yüzü olmaları için teklif götüren ünlü iş insanı, girişimciliğin bu dönemde ne kadar değerli olduğuna da vurgu yapıyor.

2022 yılı başına kadar hazırlıklarını tamamlayarak BASRİKO markası ile İngiltere, Almanya ve İtalya başta olmak üzere dünyaya açılmayı planlayan Basri Tokgöz, 200'luk bir kitleye ulaşmayı hedeflediklerini ifade ediyor.

Kaynak: Bültenler