Basri Tokgöz'den Model Candice Swanepoel'e teklif hazırlığı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Basri Tokgöz'den Model Candice Swanepoel'e teklif hazırlığı

Basri Tokgöz'den Model Candice Swanepoel'e teklif hazırlığı
Bültenler - Haberler | Güncel

Genç iş insanı Basri Tokgöz tarafından Güney Afrikalı model Candice Swanepoel'e aşk parfümlerinin marka yüzü olma teklifi götüreceklerini açıkladı.

Basri Tokgöz, Candice Swanepoel ile henüz anlaşmaya varmadıklarını; ancak, ünlü modele teklif götürme konusu üzerinde ciddiyetle düşündüklerini söyledi. Global çapta bir açılım gerçekleştirmek istediklerini ifade eden Basri Tokgöz, "Ülke çapında yapmış olduğumuz yenilikler ve atılımlarla kalmak istemiyoruz. Aşk parfümümüz yurt dışında da çok talep gören bir ürün oldu. Marka bilinirliğini artırmak adına Güney Afrikalı model Candice Swanepoel'e marka yüzü olma teklifini götüreceğiz. Prensipte anlaşma sağlanırsa en kısa zamanda sözleşme imzalayacak ve tanıtımlara başlayacağız. Ama ünlü modelle anlaşma gerçekleşmezse yedek planımız da hazır." Dedi.

Ekonomik anlamda yapmış olduğu isabetli tespitler neticesinde küçük yatırımcıya da güzel paralar kazandıran Basri Tokgöz, aynı zamanda yayınlamış olduğu kısa filmle de fenomen olmayı başarmıştır. Pandemi sırasında e-ticaret ve sosyal medya platformlarını etkili kullanmanın meyvelerini halen yemeye devam eden Basri Tokgöz, şimdi de dünyaya açılma kararı almış. Bu açılımı desteklemek için ünlü isimlere marka yüzü olmaları için teklif götüren ünlü iş insanı, girişimciliğin bu dönemde ne kadar değerli olduğuna da vurgu yapıyor.

2022 yılı başına kadar hazırlıklarını tamamlayarak BASRİKO markası ile İngiltere, Almanya ve İtalya başta olmak üzere dünyaya açılmayı planlayan Basri Tokgöz, 200'luk bir kitleye ulaşmayı hedeflediklerini ifade ediyor.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Varank Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Hande Erçel Deniz Akkaya Yıldız Tilbe Şeyma Subaşı
Spor Muslera Burak Elmas Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Basri Tokgöz'den Model Candice Swanepoel'e teklif hazırlığı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 14:16:47. #1.14#

title