Başpehlivan Kara Ali unutulmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başpehlivan Kara Ali unutulmadı

Başpehlivan Kara Ali unutulmadı
Bültenler - Haberler | Güncel

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, eski Kırkpınar başpehlivanlarından Örnekköylü Ali Çelik (Kara Ali) için, anıtı önünde gerçekleştirilen anma etkinliğine katıldı.

Ahmet Güzel tarafından lokma döktürülen buluşmada, Başpehlivan Kara Ali için dualar okundu, anılar paylaşıldı. Örnekköy sakinlerinden Aslı Kurt Başkan Tugay'a Kara Ali'nin fotoğrafını armağan etti.

Tugay "Makedonya'dan Karşıyaka'mıza göçen bir ailenin çocuğu, Örnekköylü Ali Çelik (Kara Ali), 2 kez kazandığı Kırkpınar Başpehlivanlığı unvanı ile adını Karşıyaka tarihine altın harflerle yazdırdı. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi. Etkinliğe katılan vatandaşlar da "Başpehlivan Kara Ali'yi unutmadığınız ve her zaman biz Örnekköy sakinlerinin yanında olduğunuz için teşekkürler" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Müge Anlı Sibel Can Ebru Gündeş
Spor Arda Turan Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Josef De Souza Lukas Podolski
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başpehlivan Kara Ali unutulmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 12:20:25. #1.14#

title