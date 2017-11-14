Başörtülü Sporcu Muhammed, Barbie'ye Model Oldu

NEW Amerikan Mattel firması, ABD'yi limpiyatlarda temsil eden ilk başörtülü sporcu İbtihaj Muhammed'i model alan bebek üretecek.



Mattel, Glamour dergisinin düzenlediği "Yılın Kadınları Ödülleri" öncesi Shero serisinde eskrimci İbtihaj Muhammed'i model alarak ürettikleri Barbie bebeklerin gelecek yıl raflarda yerini alacağını açıkladı.



Ödül törenine katılan Muhammed, başörtülü bir sporcu olarak birçok kez kendini dışlanmış hissettiğini söyledi.



ABD adına olimpiyatlarda yarışan ilk başörtülü sporcu olan Muhammed, "Mattel gibi küresel bir firmanın başörtüsü giyen bir bebekle serisini genişletmesi, benim için çok duygulandırıcı." dedi.



Küçük bir çocukken uzun bacakları olduğu için dışlandığına işaret eden Muhammed, sporun kendisine vücudunu ve gücünü sevmeyi öğrettiğini vurguladı.



Çocukken dışlanmasına neden olan bacaklarının daha sonra kendisine olimpiyat madalyası kazandırdığına dikkati çeken Muhammed, bu nedenle tasarı sürecinde kendisinden fikir alan Mattel'den bebeğin bacaklarının daha kalın ve atletik olmasını istediğini belirtti.



Muhammed, Twitter hesabından "Küçük kızların, başörtüsü giymeyi seçen bir bebekle oynayabileceğini bilmek gurur verici. Çocukluk hayalim gerçek oldu." mesajını paylaştı.



ABD'nin eskrim milli takımında yer alan Muhammed, 2016 Rio Oyunları'nda bronz madalya kazanmıştı.



ABD'de ve diğer ülkelerde tesettür giyim pazarına modacılar ve büyük şirketlerin ilgisi giderek artıyor. ABD merkezli bir spor giyim firması, mart ayında tesettürlü kadın sporcular için özel bir koleksiyonu satışa sunmuştu. İtalya'da lüks bir modaevi de geçen yıl ilk defa tesettür koleksiyonu hazırlamıştı.