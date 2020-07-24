Başlangıç filmi konusu nedir? Başlangıç filmi ne anlatıyor? Başlangıç oyuncuları, fragmanı
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Başlangıç filmi konusu nedir? Başlangıç filmi ne anlatıyor? Başlangıç oyuncuları, fragmanı

Inception adlı filmin başrolünde Leonardo DiCaprio bulunuyor. Başarılı oyuncu, filmde Dom Cobb karakteriyle sevenlerinin karşısına çıkıyor. Usta bir rüya hırsızı olan Cobb, bu yeteneği yüzünden dünya çapında aranan bir kaçakçı ilan ediliyor. Başlangıç filmi kadrosu ve konusu haberimizde.

Başlangıç filmi konusu nedir? Başlangıç filmi ne anlatıyor? Başlangıç oyuncuları, fragmanı
24.07.2020 16:18 | Son Güncelleme: 24.07.2020 16:23

Başlangıç filminin yönetmen ve senaristliğini Christopher Nolan yapıyor. Ayrıca yapımcıları arasında da yer alan Nolan'ın ortaya koyduğu Başlangıç filmi, 25 yılın en iyi filmlerinden biri ilan edildi. Film 2010 yılında gösterime girdi.

BAŞLANGIÇ FİLMİ FRAGMANI...

BAŞLANGIÇ FİLMİ OYUNCULARI

Christopher Nolan tarafından yazılıp yönetilen Inception orjinal adıyla Başlangıç filmi bilimkurgu türünde projedir. Filmin kadrosunda aşağıdaki isimler yer alıyor.

Leonardo DiCaprio - Cobb

Marion Cotillard - Mal

Ellen Page - Ariadne

Joseph Gordon-Levitt - Arthur

Ken Watanabe - Saito

Tom Hardy - Eames

Cillian Murphy - Robert Fischer

Michael Caine - Miles

Başlangıç filmi konusu nedir? Başlangıç filmi ne anlatıyor? Başlangıç oyuncuları, fragmanı

BAŞLANGIÇ FİLMİ KONUSU

Dom Cobb çok yetenekli bir hırsızdır. Uzmanlık alanı, zihnin en savunmasız olduğu rüya görme anında, bilinçaltının derinliklerindeki değerli sırları çekip çıkararak onları çalmaktır. Cobb'un bu ender mahareti, onu kurumsal casusluğun tehlikeli yeni dünyasında aranan bir oyuncu yapmıştır. Ancak, aynı zamanda bu durum onu uluslararası bir kaçak yapmış ve sevdiği her şeye mal olmuştur.

Başlangıç filmi konusu nedir? Başlangıç filmi ne anlatıyor? Başlangıç oyuncuları, fragmanı

Cobb'a içinde bulunduğu durumdan kurtulmasını sağlayacak bir fırsat sunulur. Ona hayatını geri verebilecek son bir iş; tabi eğer imkânsız "başlangıç"ı tamamlayabilirse. Mükemmel soygun yerine, Cobb ve takımındaki profesyoneller bu sefer tam tersini yapmak zorundadır; görevleri bir fikri çalmak değil onu yerleştirmektir. Eğer başarırlarsa, mükemmel suç bu olacaktır. Ama ne dikkatle yapılan planlamalar, ne de uzmanlıkları onları, her hareketlerini önceden tahmin ettiği anlaşılan tehlikeli düşmanlarına karşı hazırlıklı kılabilir. Bu, gelişini sadece Cobb'un görebildiği bir düşmandır.

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