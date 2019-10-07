Başkonsoloslar, Türk girişimciler için toplandı

07.10.2019 15:22

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaletinde hizmet veren, Türkiye'nin Düsseldorf, Essen, Köln ve Münster Başkonsolosları, bölgede değişik alanlarda hizmet veren Türk girişimciler ile bir araya geldi.



Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu Rezidansında gerçekleştirilen toplantıya çok sayıda Türk kökenli girişimci katıldı.



Köln Başkonsolosu B. Ceyhun Erciyes, Düsseldorf Baskonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarslan, Essen Başkonsolosu Şener Cebeci ve Münster Başkonsolosu Ahmet Davaz, Türkiye ve Almanya arasında ticari hacminin artırılmasında bölgede bulunan girişimciler için hem bir sorumluluk hem de bir şans olduğunu ifade ettiler



Başkonsoloslar, Türk kökenli girişimcilerin yerli ticaret odaları ile de yakın işbirliğinde bulunmaları girişimcilere daha çok ivme kazandıracaklarını belirterek, Türk girişimcilerin çalışmalarının önemine değindiler.



Türk girişimciler, daha önceden görev bölgelerinde bulunan Düsseldorf Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi Anıl Gürtuna Kaya'nın gayretli çalışmalarından dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.



Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Temsilcisi Faruk Kurtulmuş Türk girişimcilere, ortak paydalarda birleşmeyi, birlikte markalaşmaya gitmeleri gerektiğine vurgu yaparak, Almanya'da Türk girişimcilerin gücüne dikkat çekti.



Buyurman'ı örnek girişimci olarak gösterdiler



Başkonsoloslar, 30 senelik girişimci ve aynı zamanda Avrupalı Türk Girişimciler Birliği Genel Başkanı olan Karabüklü işadamı Orhan Buyurman'ın da örnek bir Türk kökenli girişimci olduğunu belirterek, ekonomiye katkılarından dolayı teşekkür ettiler.



Avrupalı Türk Girişimciler Birliği ( ATGB ) Genel Başkanı Orhan Buyurman, diğer İş adamları ve dernekleri ile yakın çalışmaların elzem olduğunu, yatırımların Türkiye'ye önem arz ettiği kadar Yurtdışında olan sorumlulukların en başta yeni genç girişimcilerin önünü açmak ve istihdam alanlarında gençlere staj imkanları tanımalarının vazgeçilmez sorumluluklarından biri olduğunu ifade etti.



Buyurman, bu tarz toplantıların belli aralıklarla yapılması temennisinde bulunarak, Başkonsoloslara teşekkür etti. - KARABÜK

Kaynak: İHA