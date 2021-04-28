Son dakika haberi! Polis ekiplerinin baskınından kaçmak isteyen İran uyruklu şahıs uyuşturucu madde ile birlikte sekizinci kattan atladı
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Son dakika haberi! Polis ekiplerinin baskınından kaçmak isteyen İran uyruklu şahıs uyuşturucu madde ile birlikte sekizinci kattan atladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Esenyurt'ta narkotik operasyonu gerçekleştiren polis ekipleri bir adrese girmek isterken, içeride bulunan 4 şüpheliden biri olan İran uyruklu S.H.P. uyuşturucu madde ile birlikte sekizinci kattan aşağı atladı.

Esenyurt'ta narkotik operasyonu gerçekleştiren polis ekipleri bir adrese girmek isterken, içeride bulunan 4 şüpheliden biri olan İran uyruklu S.H.P. uyuşturucu madde ile birlikte sekizinci kattan aşağı atladı. Sekizinci kattan atlayan İran uyruklu 29 yaşındaki erkek şahıs S.H.P. olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer 3 kişide gözaltına alındı.

Akıllara durgunluk veren olay Esenyurt İlçesi Piri Reis Mahallesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın sekizinci katındaki daireden narkotik içerikli ihbarların gelmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Harekete geçen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, adrese baskın düzenledi.

Adreste 4 kişinin olduğu tespit edildi

Adrese gelen polis ekipleri, operasyon gerçekleştirdikleri dairede 4 kişinin olduğunu tespit etti. Ekipler, şahısları ve uyuşturucu maddeyi almak için çalışmalara başladı. Polisin baskın yapacağı esnada 4 şüpheliden biri olan İran uyruklu S.H.P. uyuşturucu madde ile birlikte sekizinci kattan atladı. Sekizinci kattan beton zemine çakılan 29 yaşındaki İran uyruklu erkek şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

Evde çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi

Şahsın kendini sekizinci kattan aşağı atması nedeniyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Adrese intikal eden olay yeri inceleme ekipleri, şahsın cansız bedenini inceledi. Şahsın cansız bedeni ise ambulans ile Esenyurt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Evde ise çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Adreste bulunan diğer 3 kişide gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Son dakika haberi! Polis ekiplerinin baskınından kaçmak isteyen İran uyruklu şahıs uyuşturucu madde ile birlikte sekizinci kattan atladı
Son dakika haberi! Polis ekiplerinin baskınından kaçmak isteyen İran uyruklu şahıs uyuşturucu madde ile birlikte sekizinci kattan atladı
Son dakika haberi! Polis ekiplerinin baskınından kaçmak isteyen İran uyruklu şahıs uyuşturucu madde ile birlikte sekizinci kattan atladı
Son dakika haberi! Polis ekiplerinin baskınından kaçmak isteyen İran uyruklu şahıs uyuşturucu madde ile birlikte sekizinci kattan atladı
Son dakika haberi! Polis ekiplerinin baskınından kaçmak isteyen İran uyruklu şahıs uyuşturucu madde ile birlikte sekizinci kattan atladı
Son dakika haberi! Polis ekiplerinin baskınından kaçmak isteyen İran uyruklu şahıs uyuşturucu madde ile birlikte sekizinci kattan atladı
Son dakika haberi! Polis ekiplerinin baskınından kaçmak isteyen İran uyruklu şahıs uyuşturucu madde ile birlikte sekizinci kattan atladı
Son dakika haberi! Polis ekiplerinin baskınından kaçmak isteyen İran uyruklu şahıs uyuşturucu madde ile birlikte sekizinci kattan atladı
Son dakika haberi! Polis ekiplerinin baskınından kaçmak isteyen İran uyruklu şahıs uyuşturucu madde ile birlikte sekizinci kattan atladı
Son dakika haberi! Polis ekiplerinin baskınından kaçmak isteyen İran uyruklu şahıs uyuşturucu madde ile birlikte sekizinci kattan atladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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