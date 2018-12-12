Baskil Kaymakamı Murat Müftülük Çalışanlarıyla Buluştu

Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, müftülük görevlileriyle toplantı yaptı.

Baskil Müftülüğü Şehit Fethi Sekin Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda müftülükte görev yapan imamlar katıldı.

Kaymakam Murat, burada yaptığı konuşmada, müftülükte görevli personelin hemen hemen ilçenin her köşesinde bulunduğunu belirterek, "Bu nedenle her konuda duyarlı olmak zorundayız. Vatandaşlara yardımcı olmak ve vatandaşlar ile iç içe olmalıyız." dedi.

Baskil Müftüsü Ömer Aydın da toplum nazarında büyük bir sorumluluklarının olduğunu ve buna göre hareket etmek zorunda olduklarını belirtti.