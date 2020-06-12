Baskil'de haşerelere karşı ilaçlama Baskil Belediyesi tarafından haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapılıyor.

Baskil Belediyesi tarafından haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapılıyor.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, yaptığı açıklamada, ilçede 6 mahallede haşere ile mücadele konusunda mart ve nisan aylarından başlatılan çalışmasının sürdüğünü söyledi.

İlaçlama çalışmasının eylül, ekim aylarına kadar devam ettiğini kaydeden Akmurat, "İnsan sağlığını tehdit eden çeşitli hastalık yapıcı mikropları taşımalarından dolayı bu zararlılarla mücadele etmekteyiz." dedi.

Kaynak: AA