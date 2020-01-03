Baskil Belediyesi çöp konteynerlerini yeniliyor
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Baskil Belediyesi çöp konteynerlerini yeniliyor

Baskil Belediyesince çöp konteynerleri yenileniyor.

03.01.2020 13:06 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:40
Baskil Belediyesi çöp konteynerlerini yeniliyor

Belediyesince çöp konteynerleri yenileniyor.

Baskil Belediye Başkanı yaptığı açıklamada, daha temiz bir ilçe için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Eskiyen çöp konteynerlerini yenilediklerini ifade eden Akmurat, "Çöp konteynerlerinden eksik olanları da tamamlıyoruz." dedi.

Yeni yaptırdıkları çöp konteynerlerinin ilçeye kazandırılmasına katkıda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA
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