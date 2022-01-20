Basketbol turnuvasından dönen öğrenciler kaza yaptı: 11 yaralı

DİYARBAKIR (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, basketbol turnuvasından dönen öğrencilerin bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Siirt'teki basketbol turnuvasından dönen öğrencileri taşıyan Salih Kılıç idaresindeki 26 AEC 761 plakalı minibüs, Siverek- Diyarbakır kara yolunun 14'üncü kilometresinde buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Kazada, araç içerisindeki 10 öğrenci ve bir öğretmen yaralandı. Yaralılar, bölgeye gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.