Başkentte şüpheliler kundakladıkları iş yerinin sahibini telefonla görüntülü arayıp yangını izletmiş
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Başkentte şüpheliler kundakladıkları iş yerinin sahibini telefonla görüntülü arayıp yangını izletmiş

02.02.2021 02:57 | Son Güncelleme: 02.02.2021 03:07

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki yapı malzemelerinin satıldığı iş yeri kundaklandı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki yapı malzemelerinin satıldığı iş yeri kundaklandı.

Alınan bilgiye göre, Demetevler Mahallesi 404. Cadde'de yapı malzemelerinin satıldığı, ofis olarak da kullanılan iş yeri ateşe verildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara yol açtı.

Şüphelilerin iş yeri sahibini telefonla görüntülü arayarak yangını izlettiği öğrenildi.

Bölgede inceleme yapan polis ekiplerinin zanlıların yakalanması için çalışması sürüyor.

Başkentte şüpheliler kundakladıkları iş yerinin sahibini telefonla görüntülü arayıp yangını izletmiş
Başkentte şüpheliler kundakladıkları iş yerinin sahibini telefonla görüntülü arayıp yangını izletmiş
Başkentte şüpheliler kundakladıkları iş yerinin sahibini telefonla görüntülü arayıp yangını izletmiş
Başkentte şüpheliler kundakladıkları iş yerinin sahibini telefonla görüntülü arayıp yangını izletmiş

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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