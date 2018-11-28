Başkentte Servis Otobüsü Yayaya Çarptı

Ankara'da bir üniversiteye ait servis otobüsünün çarptığı yaya ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hipodrom Caddesi'nden Sıhhiye istikametine giden Necdet Ö. idaresindeki 06 C 5822 plakalı otobüs Ankara Meyve Sebze Hali yakınında yolun karşısına geçmeye çalışan kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiye çarparak kontrolden çıktı.

Otobüs yol kenarındaki bir ağaca çarparak durdu.

Aracın çarptığı kişi ise olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle Hipodrom Caddesi'nde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.