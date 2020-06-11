Başkentte sağanak etkili oldu (1) -Etkili sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşması -Araçların su birikintilerinde ilerlemesi ANKARA - Başkentte etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

-Etkili sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşması -Araçların su birikintilerinde ilerlemesi ANKARA - Başkentte etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Kaynak: AA