Son dakika haber | Başkentte otomobille çarpışan motokurye öldü

ÇANKAYA, ANKARA (DHA) - ANKARA'da, otomobil ile çarpışan motosikletteki motokurye Ahmet Rüştü Bayar (22), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Çankaya ilçesi Dikmen Caddesi'nde meydana geldi. İbrahim C. yönetimindeki 34 HU 9474 plakalı otomobil, kavşakta sipariş dönüşü iş yerine gitmek isteyen motokurye Ahmet Rüştü Bayar'ın kullandığı motosikletle çarpıştı. Otomobil savrularak, yol kenarındaki apartmanın duvarına çarptı. Kazada sürücü İbrahim C. ve motokurye Ahmet Rüştü Bayar yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla 29 Mayıs Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Rüştü Bayar, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsünün ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.