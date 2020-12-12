Başkentte nostaljik kısıtlama
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Başkentte nostaljik kısıtlama

12.12.2020 14:11 | Son Güncelleme: 12.12.2020 14:15
Başkentte nostaljik kısıtlama

Başkent Ankara'da kısıtlama günlerinde sokaklar boş kalırken, dizi çekimi için kısıtlama dışı kalan oyuncular renkli görüntüler oluşturdu.

Başkent Ankara'da kısıtlama günlerinde sokaklar boş kalırken, dizi çekimi için kısıtlama dışı kalan oyuncular renkli görüntüler oluşturdu.

Ankara'nın tarihi mekanlarından olan 1. Meclis Binası'nda çekilen dönem dizisi oyuncuları, kısıtlama kapsamı dışında kaldıkları için boş caddeler onların oldu. Boş caddelerde dönem kıyafetleri ile gezen oyuncular, başkentin ünlü meydanlarından olan Ulus Meydanı'nda adeta bir nostalji havası estirdi. - ANKARA

Başkentte nostaljik kısıtlama
Başkentte nostaljik kısıtlama
Başkentte nostaljik kısıtlama
Başkentte nostaljik kısıtlama
Başkentte nostaljik kısıtlama
Başkentte nostaljik kısıtlama
Başkentte nostaljik kısıtlama
Başkentte nostaljik kısıtlama
Başkentte nostaljik kısıtlama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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