Son dakika gündem: Kimyasal madde üreten bir iş yerinde yangın çıktı (2)
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Son dakika gündem: Kimyasal madde üreten bir iş yerinde yangın çıktı (2)

Anadolu Ajansı / Ömer Olcay - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Başkentte kimyasal madde üreten bir iş yerinde yangın çıktı.

Başkentte kimyasal madde üreten bir iş yerinde yangın çıktı.

Yenimahalle ilçesi Macunköy Mahallesi'nde bulunan ATB İş Merkezinin E bloğunda yer alan kimyasal üretim merkezinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

İş yerinin geniş alanda olması nedeniyle, itfaiye ekipleri müdahale etmek için 4 istasyondan daha takviye ekip istedi.

Yangının çıktığı iş yerinde, klor maddesinin üretildiği belirtildi.

Polis ekipleri, ilk belirlemelere göre ölü ve yaralının bulunmadığı olay yerinde, yangının büyümesi ihtimaline karşı çevredeki iş yerlerini boşaltma çalışmasını sürdürüyor.

Son dakika gündem: Kimyasal madde üreten bir iş yerinde yangın çıktı (2)
Son dakika gündem: Kimyasal madde üreten bir iş yerinde yangın çıktı (2)
Son dakika gündem: Kimyasal madde üreten bir iş yerinde yangın çıktı (2)
Son dakika gündem: Kimyasal madde üreten bir iş yerinde yangın çıktı (2)
Son dakika gündem: Kimyasal madde üreten bir iş yerinde yangın çıktı (2)
Son dakika gündem: Kimyasal madde üreten bir iş yerinde yangın çıktı (2)
Son dakika gündem: Kimyasal madde üreten bir iş yerinde yangın çıktı (2)
Son dakika gündem: Kimyasal madde üreten bir iş yerinde yangın çıktı (2)
Son dakika gündem: Kimyasal madde üreten bir iş yerinde yangın çıktı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

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