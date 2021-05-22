Başkentte kademeli normalleşme döneminin ilk hafta sonunda denetimler sürüyor
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Başkentte kademeli normalleşme döneminin ilk hafta sonunda denetimler sürüyor

Başkentte kademeli normalleşme döneminin ilk hafta sonunda denetimler sürüyor
Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel

Başkentte polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlerin tespiti için denetimlerine devam ediyor.

Başkentte polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlerin tespiti için denetimlerine devam ediyor.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde 17 Mayıs saat 05.00 itibarıyla kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanıyor.

Bu kapsamda, Ankara'da kademeli normalleşme döneminin ilk hafta sonunda polis ekiplerinin denetim faaliyetleri de aralıksız sürüyor.

Kentin özellikle işlek yerlerinde denetim noktaları oluşturan polisler, vatandaşların istisna kapsamında yer alıp almadığını kontrol ediyor.

Yaya devriye görevi yürüten kolluk kuvvetleri ise sokak ve caddeler ile parklarda bulunan kişilerin kısıtlamadan muaf olup olmadıklarını denetliyor.

Öte yandan, polis ekipleri, öğle saatlerinde kentin bazı kesimlerinde etkili olan yağmurdan dolayı trafik güvenliği gerekçesiyle kontrol noktalarındaki denetimlerine bir süre ara verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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