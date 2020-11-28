Devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

28.11.2020 04:47 | Son Güncelleme: 28.11.2020 05:05

Başkentte devrilen tırın altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Başkentte devrilen tırın altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Konya yolu Mevlana Bulvarı'nda 27 YJ 028 plakalı tır devrildi. Tırın altında kalan sürücü ise hayatını kaybetti.

Kazayı gören bir kişi, sürücünün yolda seyir halindeki diğer sürücülere selektör yaptığını, daha sonra tırın elektrik direklerine çarptığını ve devrildiğini öne sürdü.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Vaka sayısı rekor kırıyor! Bilim Kurulu üyesi, hastanelerle ilgili acı gerçeği anlattı
Vaka sayısı rekor kırıyor! Bilim Kurulu üyesi, hastanelerle ilgili acı gerçeği anlattı
Çin koronada suçu iki ülkeye attı, DSÖ'den gelen yanıt bekledikleri gibi olmadı
Çin koronada suçu iki ülkeye attı, DSÖ'den gelen yanıt bekledikleri gibi olmadı
Çok şaşıracaksınız! Ali Baba ve Kırk Haramiler'deki içi altın dolu mağara bakın neredeymiş
Çok şaşıracaksınız! Ali Baba ve Kırk Haramiler'deki içi altın dolu mağara bakın neredeymiş
Devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
Devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
Devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
Devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Başaran

İlgili Haberler

Devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
Devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
TIR'la çarpışan traktör sürücüsü hayatını kaybetti
TIR'la çarpışan traktör sürücüsü hayatını kaybetti
Tırla çarpışan hafif ticari araç sürücüsü hayatını kaybetti
Tırla çarpışan hafif ticari araç sürücüsü hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfi Elvan Bülent Arınç Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop
Magazin Teoman Enes Batur Hande Erçel Demet Akalın
Spor Mert Günok Ersun Yanal Samet Aybaba Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk Adana Deprem Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti - Konya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 05:05:23. #1.14#
title