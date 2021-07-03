Başkentte bir grup STK temsilcisi, Mısır'daki idam kararlarını protesto etti

Başkentte bir araya gelen çok sayıda sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcisi ve üyesi, Mısır'da darbe karşıtı 12 kişi hakkında verilen idam kararına tepki gösterdi.

Başkentte bir araya gelen çok sayıda sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcisi ve üyesi, Mısır'da darbe karşıtı 12 kişi hakkında verilen idam kararına tepki gösterdi.

Ankara Mısır Halkıyla Dayanışma Platformu öncülüğünde Hacı Bayram Veli Camisi'nde "İdamları Durdurun" temasıyla bir araya gelen grup, pankart açtı, idam kararlarına karşı sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Ankara Şubesi Başkanı Hacı Bayram Şahin, Mısır halkının özgür iradesiyle seçtiği liderlere darbe yapıldığını, sonrasında ülkede hukuksuz uygulamaların devam ettiğini söyledi.

Darbe sonrasında binlerce kişinin tutuklandığını belirten Şahin, "Son idam kararları bir kez daha göstermiştir ki dünyada güçlü bir ses ve tepki verilmezse şu an Mısır hapishanelerinde bulunan binlerce kişi için durum daha kritik bir sürece dönüşecektir. İşkence, taciz, öldürme ve daha onlarca hukuksuzluğun engellenmesi için dünyanın sağduyu sahibi kamuoyu harekete geçmelidir." dedi.

Tüm dünya liderlerini idamlar karşısında tavır gösteremeye çağıran Şahin, "Mısır nezdinde resmi girişimler başlatarak en azından idam mahkumlarına siyasi af konusunda baskı yapmalarını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir