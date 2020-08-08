Başkentte beton mikseri devrildi 1 kişi öldü
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Başkentte beton mikseri devrildi 1 kişi öldü

Ankara'da bariyerlere çarpan beton mikserinin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Başkentte beton mikseri devrildi 1 kişi öldü
08.08.2020 18:03 | Son Güncelleme: 08.08.2020 18:18

Ankara'da bariyerlere çarpan beton mikserinin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Özcan Yücesoy (56) idaresindeki 06 DL 2572 plakalı beton mikseri, Etimesgut Sanayi Bulvarı'ndan Bağlıca istikametine dönüşü sırasında yol kenarında bulunan bariyerlere, ardından elektrik direğine çarparak devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücü Yücesoy'u kurtarmak için çalışma başlattı.

Bir saat süren çalışma sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Özcan Yücesoy, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu sırada olay yerine gelen Yücesoy'un yakınları, fenalık geçirdi.

Kaynak: AA

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