Başkentte Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak

- Sivas olaylarının 25. yılında Ankara'da düzenlenen etkinlik kapsamında, saat 15.00'ten sonra bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2 Temmuz Anma etkinliği kapsamında, bugün 17.00-19.30 saatleri arasında, Sıhhiye Toros Sokak'ta toplanan vatandaşlar, Anadolu Meydanı'na kadar yürüyecek.

Bu nedenle saat 15.00'ten etkinlik sona erene kadar, Toros Sokağı'n tamamı, Anadolu Meydanı, Kazım Karabekir Caddesi (Anadolu Meydanı ile Ordu Evi-MKE Binası hizası arası), Dögol Caddesi (Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arası), GMK Bulvarı (Demirtepe Köprüsü kesişimi-Anadolu Meydanı arası), Anıt Caddesi (Turgut Reis Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arası, Anıt Caddesi'nden Anadolu Meydanı'na gelen araçlar Turgut Reis Caddesi'ne yönlendirilecek)

araç trafiğine kapatılacak.

Ayrıca grup yürüyüşe geçtiği esnada kademeli şekilde Celal Bayar Bulvarı çift yönlü (Sıhhiye Köprüsü ile Kazım Karabekir Caddesi kesişimi arası) olarak ve Kazım Karabekir Caddesi'nden Celal Bayar Bulvarı Sıhhiye istikametine çıkış yan varyantından araç geçişine izin verilmeyecek.

Açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapanacak yolların durumunu dikkate almaları istendi.