Başkentte bazı binaların kapılarına bırakılan provokatif bildirilerde Furkan Vakfı izi
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Başkentte bazı binaların kapılarına bırakılan provokatif bildirilerde Furkan Vakfı izi

16.01.2021 22:45 | Son Güncelleme: 16.01.2021 22:45
Başkentte bazı binaların kapılarına bırakılan provokatif bildirilerde Furkan Vakfı izi

Başkentte bazı binaların kapılarına bırakılan provokatif bildirilerde belirtilen sosyal medya hesabının kullanıcısının, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı ile bağlantısı tespit edildi.

Başkentte bazı binaların kapılarına bırakılan provokatif bildirilerde belirtilen sosyal medya hesabının kullanıcısının, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı ile bağlantısı tespit edildi. Bildiriyi kapılara bırakanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde bazı binaların kapılarına provokasyon amacıyla bildiri bırakılması üzerine güvenlik güçleri inceleme başlattı.

Yapılan incelemede, metinde "Bize ulaşın" kısmında belirtilen F.S. isimli sosyal medya hesabının kullanıcısının, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı ile bağlantısı tespit edildi.

Ayrıca bildiri metninde kullanılan ifadelerin, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Başkanı olarak tanınan Alparslan Kuytul'un, 2009'da yaptığı ve video paylaşım sitesi YouTube'da Furkan TV kanalından "İmanımızı nasıl muhafaza ederiz?" başlığıyla paylaşılan videodaki konuşmasında yer aldığı belirlendi.

Güvenlik güçleri, söz konusu bildirileri dağıtan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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